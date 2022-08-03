У Львові покарають чоловіка, який звеличував комуністичний режим

У Львові судитимуть чоловіка, який у соціальних мережах хвалив комуністичний режим.

Він у соціальних мережах поширював заборонену в Україні комуністичну символіку та пропагував тоталітарний режим.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, житель Львова у Facebook поширював дописи із пропагандою комуністичного режиму та публікував заборонену комуністичну символіку.

"Галицькою окружною прокуратурою міста Львова направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Львова за фактами поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали 43-річну уродженку Росії, яка поширювала та публічно використала символіку комуністичного тоталітарного режиму.

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