У Львові подовжили жорсткий карантин: назвали дату, коли місто може вийти із "червоної" зони

Це рішення ухвалили на засіданні комісії ТЕБ і НС.
У Львові 26 листопада подовжили жорсткий карантин через спалах коронавірусу. Він у місті діятиме до 13 грудня.
Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Посадовець відзначив, що таке рішення ухвалили на засіданні комісії ТЕБ і НС. Андрій Москаленко додав, що в лікарнях Львова перебуває 605 хворих на коронавірус.
"Подовжено діючі карантинні обмеження до 13 грудня. Львів перебуває у "червоній зоні", - написав Москаленко.
Нагадаємо, Львівська область від 30 жовтня потрапила до "червоної" зони епідемічної небезпеки.
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