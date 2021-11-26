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У Львові подовжили жорсткий карантин: назвали дату, коли місто може вийти із "червоної" зони

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У Львові подовжили жорсткий карантин: назвали дату, коли місто може вийти із "червоної" зони

Associated Press

Це рішення ухвалили на засіданні комісії ТЕБ і НС.

У Львові 26 листопада подовжили жорсткий карантин через спалах коронавірусу. Він у місті діятиме до 13 грудня. 

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. 

Посадовець відзначив, що таке рішення ухвалили на засіданні комісії ТЕБ і НС. Андрій Москаленко додав, що в лікарнях Львова перебуває 605 хворих на коронавірус. 

"Подовжено діючі карантинні обмеження до 13 грудня. Львів перебуває у "червоній зоні", - написав Москаленко. 

Нагадаємо, Львівська область від 30 жовтня потрапила до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

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