У Львові подовжили локдаун, але частина учнів повернеться до школи

У Львові подовжили локдаун, але частина учнів повернеться до школи

12 листопада міська комісія може ухвалити нові карантинні рішення.

У Львові через спалах коронавірусу до 29 листопада подовжили локдаун, проте від 15 листопада учні 1-4 класів повернуться на навчання.

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Про це повідомили у Львівській міській раді.

Рішення про подовження карантину прийняли на міській комісії з питань надзвичайних ситуацій. Відновлення очного навчання у школах стосується лише учнів початкових класів. Всі інші карантинні обмеження у Львові діятимуть до 29 листопада. Проте у міській раді зазначили, що у п’ятницю, 12 листопада, міська комісія може ухвалити нові карантинні рішення.

У Львівській міській раді додали, що жорсткі карантинні обмеження дозволили стабілізувати ситуацію із поширенням коронавірусу, проте ще рано говорити про спад епідемії.

Нагадаємо, коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 10 листопада, пішов на спад. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 194 384 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

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