У Львові побільшало постраждалих від ракетного удару: що відбувається на місці атаки (фото)

Під завалами ще можуть залишатись люди, тож працівники ДСНС продовжують роботи на місці атаки.

Внаслідок ракетного удару по Львову 6 липня кількість постраждалих зросла до 37, щодо загиблих, то наразі відомо про чотири жертви атаки.

Про це повідомила Нацполіція України.

"Четверо мирних людей загинули сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу Львова російськими терористами. Триває пошуково-рятувальна операція. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 37 травмованих" , – йдеться в заяві.

Поліцейські разом з надзвичайниками врятували сімох осіб, евакуйовані були 64 людини.

Під завалами ще можуть залишатись люди, тож працівники ДСНС продовжують роботи на місці атаки. На місці також працюють слідчі та вибухотехніки.

Організовано оперативний штаб та мобільні поліцейські пункти, де приймаються заяви від потерпілих та надається необхідна допомога.

Водночас у ДСНС повідомили, що рятувальники спільно з комунальними службами та Нацполіцією евакуювати 20 автомобілів з під’їздних шляхів та розпиляли шість дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки. З місця ракетних атак вивезено понад 100 м. куб. будівельного сміття.

На місці події працюють психологи ДСНС, які вже допомогли 144 особам.

До робіт від ДСНС залучено 256 рятувальників та 39 одиниць техніки, а також два кінологічні розрахунки.

Ракетна така по Львову: що відомо

Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову "Калібрами" в ніч проти 6 липня. Ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури та житловий будинок.

Загалом внаслідок атаки по Львову пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир, понад 50 авто і близько 10 гуртожитків. Уламки збитих ракет завдали пошкоджень у Львівському та Золочівському районах.

Загарбники запустили по Львову загалом 10 ракет "Калібр", а силам ППО вдалося збити 7 із них.

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