У Львові побилися подруги через чоловіка: як усе закінчилось

Жінка запідозрила подругу в тому, що чоловік зраджує їй з нею.

У Львові побилися подруги через чоловіка однієї із жінок. За це одна із жінок заплатить 1700 грн штрафу, а інша - 850 грн.

Про це йдеться у вироку Залізничного райсуду міста Львова.

За даними суду, обвинувачена напала на потерпілу та вдарила її кулаками у груди. На суді підозрювана провину заперечила та пояснила, що вона лише захищалась. На іншому засіданні, де судили її подругу, вона пояснила, що сусідка "підстерегла її біля будинку та накинулась на неї, завдавши їй удари у ніс. Після події вона викликала працівників поліції. З відділу поліції, у який вони прибули, її забрала швидка допомога. Як виявилось пізніше після приїзду швидкої допомоги, у неї виявили потрійний перелом носа. В подальшому вона лікувалася таблетками, приймала уколи, їй потрібна пластика носа".

Потерпіла розповіла, що вона із підозрюваною раніше дружили, оскільки є сусідками. Проте 2021 року жінка запідозрила, що у нападниці є стосунки з її чоловіком, хоча та все заперечувала. У день нападу вона хотіла поговорити з підозрюваною, щоб та не втручалась у її родину, проте та її побила.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 125 КК України та оштрафував на 850 грн. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

На іншому засіданні суду покарали також і потерпілу, яка побила свою експодругу. Її оштрафували на 1700 грн. На цьому засіданні

Нагадаємо, у Львові успішно прооперували жінку, яка миттєво втрачала вагу.

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