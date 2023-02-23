У Львові підсвітили Ратушу, оперний театр та вокзал до роковин вторгнення РФ: фото

У Львові підсвітили визначні будівлі міста, на яких продемонстрували українські символи незламності та художні проєкції, щоб вшанувати жертв російської агресії.

У Львові всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер до роковин повномасштабної війни підсвітив будівлі Ратуші, вокзалу, Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла та Львівської Національної опери.

Про це повідомила пресслужба пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики Україи.

У межах арт-туру містами України "Вшанування пам'яті. Світло для надії" всесвітньо відомий художник зі світла "фарбує" будівлі й пам’ятники у символічні патерни в кольорах державного прапору.

фото / Міністерство культури та інформаційної політики

Акція солідарності приурочена до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

фото / Міністерство культури та інформаційної політики

"Під час арт-туру на відомих будівлях всі охочі зможуть побачити художні проєкції, присвячені річниці повномасштабної війни в Україні, а також українські символи незламності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Львівській міській раді, арт-тур триватиме з 22 по 27 лютого і охопить кілька міст України. Стартуватиме тур зі Львова. Автор робитиме 15-хвилинні проєкції за допомогою електрогенератора. Маршрут туру та локації не розголошують з міркувань безпеки. Втім, будівлі обирали у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України спільно із місцевим самоврядуванням.

Геррі Хофштеттер – всесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він доводить, що варто жити й захищати нашу планету та її довкілля. Серед робіт митця – освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії. Це була акція солідарності зі світом під час карантину 2020 року через COVID-19. Геррі також створив найбільший витвір мистецтва у світі. 22 лютого 2022 року, у китайський рік Тигра, він спроєктував тигра довжиною 5,3 км на північній стороні Айгера в Швейцарії.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує завдати ракетного удару на роковини повномасштабного вторгнення до України. Атаки ворога очікуються 23-24 лютого. Вони будуть такі ж, як і раніше.

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