У Львові підлітки спробували зробити вибухівку за інструкцією з TikTok: чим це закінчилося

У Львові до дитячої лікарні св. Миколая лише за останній тиждень потрапили троє хлопців віком 10, 11 та 15 років, перед чиїми обличчями здетонувала саморобна вибухівка.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Хлопці між собою не знайомі. Але їх об’єднує те, що усі троє намагалися виготовити саморобну "петарду" за популярною у TikTok покроковою інструкцією. Як розповіли у лікарні, підлітки майстрували вибухівку з пластикової пляшки, води, кульки з фольги та засобу для очищення труб.

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Зазначається, що через розрив таких "петард" діти потрапляють до лікарні із глибокими опіками обличчя.

Постраждалий 11-річний В’ячеслав зі Львівської області розповів, що разом із другом побачив, як на вулиці інші підлітки робили петарду за інструкцією із соцмереж. Надихнувшись побаченим, вони вирішили спробувати самі: змішали необхідні компоненти та струснули пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Але пляшка вибухнула просто перед В’ячеславом, її вміст потрапив хлопцеві на обличчя.

"Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих "петардах", буквально роз’їдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі", – розповіла опікова та пластична хірургиня Галина Саян.

Медики закликають батьків обговорити з дітьми ризики, які можуть виникнути у разі використання небезпечних інструкцій із соціальних мереж.

Нагадаємо, у Києві підлітки заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка у подальшому вибухнула.

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