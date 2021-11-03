У Львові під міську раду принесли парти: батьки вимагають відновити навчання в школах (фото)

У Львівській міській раді пояснили, що вони планують відновити навчання в школі.
Під Львівську міську раду 3 листопада батьки принесли парти. Вони вимагають відновити навчання у школах.
Про це повідомляє 032.ua.
Батьки львівських школярів прийшли на площу Ринок під приміщення міської ради. Вони принесли із собою парти, які розклали перед Ратушею. Люди вимагали відновити повноцінне навчання у школах, наголошуючи, що дистанційна освіта не може бути якісною.
До протестувальників вийшов заступник міського голови Андрій Москаленко. Він повідомив, що підтримує батьків, проте щоб запрацювали школи, мають бути вакциновані усі вчителі. Андрій Москаленко також додав, що міська влада дала вказівку школам готуватись до відновлення навчання, проте це буде можливо, коли у Львові зменшиться кількість хворих.
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