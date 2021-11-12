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У Львові під час приготування їжі живцем згорів чоловік: фото

У Львові під час приготування їжі живцем згорів чоловік: фото

Чоловік вибіг у під'їзд та помер.

У Львові на вулиці Широкій 12 листопада під час приготування їжі живцем згорів 87-річний чоловік

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на Нацполіцію Львівської області. 

Інцидент стався о 15:00. За даними правоохоронців, чоловік готував на плиті їжу, на ньому спалахнув одяг. Потерпілий ймовірно не міг самостійно погасити вогонь, а тому вийшов у під'їзд, де і помер. 

Покійний жив сам, коли на місце події прибули пожежники та поліцейські він був уже мертвий. Поліція розслідує обставини трагедії. 

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"Варта 1"

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