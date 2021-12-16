У Львові під час пожежі у квартирі загинули двоє молодих людей

У Львові під час пожежі у квартирі загинули двоє молодих людей

Загиблим - 27 і 28 років.

У четвер, 16 грудня, близько 05:30 год. ранку у Львові в результаті пожежі загинули двоє людей віком 27 і 28 років. Займання сталось в квартирі на 3 поверсі 16-ти поверхового будинку на вул. Кульпарківська, 64 А.

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Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Внаслідок пожежі загинуло 2 осіб 1993 та 1994 року народження. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 3 м2", - йдеться у повідомленні.

Пожежу було ліквідовано до прибуття вогнеборців. Чому виникло займання - наразі невідомо, правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

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