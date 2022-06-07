У Львові під час повітряної тривоги вчасно не спрацювала сирена: відомі причини

У Львові під час повітряної тривоги вчасно не спрацювала сирена: відомі причини

У Львові 7 червня під час повітряної тривоги у місті не було чути сирени.

Це сталось через технічний збій системи. Сповіщення про закінчення повітряної тривоги у місті уже було чути.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

"Через технічний збій сирени у деяких районах Львова пролунали зі запізненням. Зараз система працює у штатному режимі", - написав Козицький.

У Департаменті з питань цивільного захисту додали, що фахівці вчасно виправили неполадки.

"Фахівцями оперативно встановлено причину збою, робота програмного забезпечення відновлена. На даний час територіальна автоматизована система централізованого оповіщення працює в штатному режимі. Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє кореспондент ТСН.ua, у Львові о 20:09 було оголошено про повітряну небезпеку, проте сирени у місті почали звучати орієнтовно о 20:29.

Нагадаємо, російські окупанти, які нещодавно випустили ракети по Києву, вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу.

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