У Львові під час півмарафону в ще одного чоловіка зупинилось серце: його реанімували

У Львові під час півмарафону в ще одного чоловіка зупинилось серце: його реанімували

Чоловіка госпіталізували до обласного кардіоцентру.

У Львові під час півмарафону, який відбувався 27 червня, в ще одного учасника зупинилось серце. Проте медикам вдалось його реанімувати.

Про це повідомляє Tvoemisto.tv з посиланням на пресслужбу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За словами медиків, під час забігу в 53-річного учасника марафону зупинилось серце. Медикам вдалось його реанімувати. Його госпіталізували до Львівського обласного кардіоцентру.

Нагадаємо, у Львові на півмарафоні 27 червня помер 23-річний хлопець. Медики годину проводили реанімаційні заходи, проте врятувати бігуна не вдалось. Як стало відомо, 23-річний Микита, який помер під час львівського півмарафону біг із високим пульсом та міг приймати енергетичні напої, що і ймовірно стало причиною його смерті.

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