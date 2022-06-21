У Львові перейменують 14 вулиць: за які нові назви проголосували жителі міста

У Львові у рамках деколонізації планують перейменувати 53 вулиці.

У місті тривало голосування за нові назви і жителі Львова уже визначились із тим, як перейменують 14 вулиць.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Назви, що набрали найбільшу кількість голосів, отримають 1 додатковий голос, який буде враховуватися на засіданні комісії. Наступне засідання комісії буде у четвер. Участь у голосуванні за перейменування вулиць взяло 20 035 львівʼян. Рішення щодо найменування щодо цих 14 вулиць буде прийнято комісією в четвер. І після того запропоновано на розгляд сесії міської ради", - написав Москаленко.

У Львові планують перейменувати такі вулиці:

Вул. Карла Брюлова

49.4% - Ірини Калинець

14.4% - Емануїла Миська

14.1% - Юрія Клена

Вул. Олександра Герцена

32.4% - Левка Лук‘яненка

17.8 % - Ігоря Білозіра

15.2 % - професора Івана Вакарчука

Вул. Михайла Глінки

31.3% - Мирослава Скорика

27% - Галицької Армії

24.6% - Василя Сліпака

Вул. Дагестанська

73.4% - Гостомельська

26.6% - імені "Львівських письменників"

Вул. Василя Жуковського

34.8% - Василя Кука

31.9% - Валерʼяна Підмогильного

14.1% - професора Івана Багенського

Вул. Петра Козланюка

64% - Героїв Маріуполя

14.3% - Маріупольська

11.4% - Стефанії Шабатури

Вул. Володимира Короленка

16% - Романа Іваничука

15.4 % - Василя Кука

15.1% - Ігора Зінича

Вул. Миколи Некрасова

42.8% - Юрія Руфа (Юрій Дадак)

14.8% - Піярів

11.6% - академіка Якуба Парнаса

Вул. Івана Сєчєнова

60.9% - Шумлянських

20.4% - Любомира Пирога

18.7% - професора Степана Мартиніва

Вул. Льва Толстого

38.5% - Богдана Ступки

27.4% - Кардинала Гузара

20.8% - Станіслава Лема

Вул. Антона Чехова

36.8% - "Чорних запорожців"

14.4% - Станіслава Лема

13.3% - Миколи Вінграновського

Вул. Чуваська

62.5% - Чорнобаївська

37.5% - Яна Вебера

Вул. Миколи Скрипника

43.6% - Софії Яблонської

40.9% - Михайла Гориня

15.6% - Софії Караффи-Корбут

Вул. Миколи Кибальчича

62.1% - Херсонська

21.7% - Сильвестра Дрималика

8.9% - Люни Дрекслер

Нагадаємо, ввечері 19 червня у Сихівському районі Львова загорівся храм святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви московського патріархату.

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