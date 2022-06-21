У Львові перейменують 14 вулиць: за які нові назви проголосували жителі міста

У Львові у рамках деколонізації планують перейменувати 53 вулиці.
У місті тривало голосування за нові назви і жителі Львова уже визначились із тим, як перейменують 14 вулиць.
Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
"Назви, що набрали найбільшу кількість голосів, отримають 1 додатковий голос, який буде враховуватися на засіданні комісії. Наступне засідання комісії буде у четвер. Участь у голосуванні за перейменування вулиць взяло 20 035 львівʼян. Рішення щодо найменування щодо цих 14 вулиць буде прийнято комісією в четвер. І після того запропоновано на розгляд сесії міської ради", - написав Москаленко.
У Львові планують перейменувати такі вулиці:
- Вул. Карла Брюлова
49.4% - Ірини Калинець
14.4% - Емануїла Миська
14.1% - Юрія Клена
- Вул. Олександра Герцена
32.4% - Левка Лук‘яненка
17.8 % - Ігоря Білозіра
15.2 % - професора Івана Вакарчука
- Вул. Михайла Глінки
31.3% - Мирослава Скорика
27% - Галицької Армії
24.6% - Василя Сліпака
- Вул. Дагестанська
73.4% - Гостомельська
26.6% - імені "Львівських письменників"
- Вул. Василя Жуковського
34.8% - Василя Кука
31.9% - Валерʼяна Підмогильного
14.1% - професора Івана Багенського
- Вул. Петра Козланюка
64% - Героїв Маріуполя
14.3% - Маріупольська
11.4% - Стефанії Шабатури
- Вул. Володимира Короленка
16% - Романа Іваничука
15.4 % - Василя Кука
15.1% - Ігора Зінича
- Вул. Миколи Некрасова
42.8% - Юрія Руфа (Юрій Дадак)
14.8% - Піярів
11.6% - академіка Якуба Парнаса
- Вул. Івана Сєчєнова
60.9% - Шумлянських
20.4% - Любомира Пирога
18.7% - професора Степана Мартиніва
- Вул. Льва Толстого
38.5% - Богдана Ступки
27.4% - Кардинала Гузара
20.8% - Станіслава Лема
- Вул. Антона Чехова
36.8% - "Чорних запорожців"
14.4% - Станіслава Лема
13.3% - Миколи Вінграновського
- Вул. Чуваська
62.5% - Чорнобаївська
37.5% - Яна Вебера
- Вул. Миколи Скрипника
43.6% - Софії Яблонської
40.9% - Михайла Гориня
15.6% - Софії Караффи-Корбут
- Вул. Миколи Кибальчича
62.1% - Херсонська
21.7% - Сильвестра Дрималика
8.9% - Люни Дрекслер
Нагадаємо, ввечері 19 червня у Сихівському районі Львова загорівся храм святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви московського патріархату.
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