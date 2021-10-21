У Львові через збій не працювала гаряча лінія 103: як можна було викликати швидку

У Львові через збій не працювала гаряча лінія 103: як можна було викликати швидку

Медики не пояснили, чому не працювала гаряча лінія.

У Львові 21 жовтня не працювала гаряча лінія 103 для виклику швидкої медичної допомоги. Станом на 15:10 її роботу вже відновили.

Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Лінія 103 не працює. Щоб викликати швидку телефонуйте: 0930797291, 0677994677, 0930797292, 0677994754", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим медики не пояснили, чому не працює гаряча лінія та коли вона відновить свою роботу.

У пресслужбі Львівської міської ради в коментарі ТСН.ua повідомили, що станція швидкої медичної допомоги їм не підпорядковується та повідомлення про те, що гаряча лінія в місті не працює до них не находило.

Видання "Варта-1" уточнило, що викликати швидку за номером 103 декому не вдавалося понад 40 хвилин, проте триває ліквідація збою.

"Зараз проводяться роботи щодо відновлення роботи гарячої лінії. Ліквідація проблеми триває, відповідно частина користувачів вже успішно телефонує", - йдеться у повідомленні.

Станом на 21 жовтня 15:10 медики повідомили, що їм вдалось відновити роботу гарячої лінії 103.

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Нагадаємо, коронавірус у Львові та області сьогодні, 21 жовтня, демонструє зростання. За минулу добу в регіоні виявили 1 388 нових випадків інфікування коронавірусом. Із них 605 - мешканці Львова

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