У Львові переселенка з Нікополя агітувала за Росію та Путіна: чим усе закінчилось 

Жінка власноруч написала заяву, що підтримує війну та Путіна.

Галицький районний суд Львова до 1 року та 6 місяців засудив жительку Нікополя, яка через війну Росії проти України переїхала до Львова, проте і тут активно підтримувала країну-агресорку та диктатора Путіна.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду.

За даними матеріалів суду, жителька Нікополя ще від початку повномасштабної війни Росії проти України активно підтримувала окупаційну армію. Поширювала фейки про "звільнення України", "що Україна 8 років бомбила Донбас" та висловлювала співчуття ліквідованим російським терористам.

У тому, що РФ напала на Україну та вбиває українців, жителька Нікополя звинувачувала США, НАТО, "англосаксів" та Революцію Гідності.

Згодом жінка з Нікополя переїхала до Львова. 28 грудня 2022 року вона власноруч написала заяву про те, що підтримує Росію та диктатора Путіна. 6 січня 2023 року її затримали.

На суді переселенка провину визнала та заявила, що робила все через "ідеологічні переконання".

Галицький районний суд визнав жінку винною за ч.2 ст. 436-2, ч.3 ст. 436-2 КК України та засудив її до 1 року та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судять колишню очільницю забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ" Інну Іваночко. Її звинувачують у роботі на Росію та спробі поширення сепаратистських настроїв на заході України.

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