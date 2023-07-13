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У Львові переселенка з Нікополя агітувала за Росію та Путіна: чим усе закінчилось 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Львові переселенка з Нікополя агітувала за Росію та Путіна: чим усе закінчилось 

У Львові судили колаборантку з Нікополя. Ілюстративне / Фото: Unsplash

Жінка власноруч написала заяву, що підтримує війну та Путіна.

Галицький районний суд Львова до 1 року та 6 місяців засудив жительку Нікополя, яка через війну Росії проти України переїхала до Львова, проте і тут активно підтримувала країну-агресорку та диктатора Путіна. 

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду. 

За даними матеріалів суду, жителька Нікополя ще від початку повномасштабної війни Росії проти України активно підтримувала окупаційну армію. Поширювала фейки про "звільнення України", "що Україна 8 років бомбила Донбас" та висловлювала співчуття ліквідованим російським терористам. 

У тому, що РФ напала на Україну та вбиває українців, жителька Нікополя звинувачувала США, НАТО, "англосаксів" та Революцію Гідності. 

Згодом жінка з Нікополя переїхала до Львова. 28 грудня 2022 року вона власноруч написала заяву про те, що підтримує Росію та диктатора Путіна. 6 січня 2023 року її затримали. 

На суді переселенка провину визнала та заявила, що робила все через "ідеологічні переконання". 

Галицький районний суд визнав жінку винною за  ч.2 ст. 436-2, ч.3 ст. 436-2 КК України та засудив її до 1 року та 6 місяців позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Львові судять колишню очільницю забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ" Інну Іваночко. Її звинувачують у роботі на Росію та спробі поширення сепаратистських настроїв на заході України.

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Дата публікації
Перегляди
2095
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