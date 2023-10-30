У Львові пенсіонерку побили арматурою через 700 грн та продукти – жінка померла

У Львові правоохоронці отримали повідомлення від медиків однієї з лікарень про 78-річну пацієнтку, якій діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Згодом жінка померла у лікарні. Поліцейські встановили, що жінка зазнала травм унаслідок нападу на території одного з львівських навчальних закладів.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідчих, подія сталася 9 жовтня. Жінка поверталася з дачі додому, коли на неї несподівано напали двоє зловмисників. Один із них завдав їй численних ударів металевою арматурою по голові, від яких потерпіла знепритомніла.

Нападники відібрали в пенсіонерки господарську сумку з продуктами й гроші в сумі 700 гривень, й втекли з місця злочину. За викрадені кошти товариші придбали алкоголь.

Травмовану пенсіонерку виявили перехожі, які й викликали швидку допомогу. Проте згодом жінка померла у лікарні.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 43-річному та 30-річному мешканцям Закарпаття за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України).

Також останньому інкриміновано умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст.115 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік викрав у військового автомат, щоб похизуватись перед родичами.

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