Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Львові патрульний поліцейський протаранив припарковані автомобілі: фото

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фото: Варта 1 / ©
Фото: Варта 1 / ©

Внаслідок ДТП постраждалих не було.

Вранці 28 листопада на вулиці Шота Руставелі у Львові автомобіль патрульної поліції Skoda Rapid врізався у припарковані на узбіччі автомобілі.

Фото з місця аварії опублікувало інтернет-видання Варта1.

Судячи з опублікованих знімків, в результаті аварії найбільших пошкоджень зазнало поліцейське авто та автомобіль, з яким він зіткнувся. Після першого зіткнення за “ефектом доміно” дісталося також наступній автівці, яка була припаркована поруч.

Як повідомила керівниця пресслужби патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій, у ДТП ніхто не травмувався. 

За попередньою інформацією, зіткнення сталося через те, що водій не впорався з керуванням. У коментарях у Facebook повідомляють, що патрульний поліцейський міг заснути за кермом, повертаючись на базу із нічної зміни.

Обставини ДТП встановить слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше  на Харківському шосе у Києві автомобіль Chevrolet зіткнувся із поліцейським автомобілем Мitsubishi Outlander.

Читайте також:

Наступна публікація