Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові патрульний на службовому авто на смерть збив пішохода

У Львові патрульний на службовому авто на смерть збив пішохода

Фото: wikimedia.org

Постраждалий отримав важкі травми.

Сьогодні, 17 листопада, на пішохідному переході у Львові автомобіль патрульної поліції збив пішохода. 

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Постраждалий отримав важкі травми та помер у лікарні.

"Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили", – повідомили у відомстві.

За цим фактом в патрульній поліції призначили службову перевірку, а ДБР розпочало кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Чернігові патрульний на смерть збив чоловіка.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Аваріі та ДТП
Дата публікації
Перегляди
318
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація