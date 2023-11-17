У Львові патрульний на службовому авто на смерть збив пішохода

Постраждалий отримав важкі травми.
Сьогодні, 17 листопада, на пішохідному переході у Львові автомобіль патрульної поліції збив пішохода.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.
Постраждалий отримав важкі травми та помер у лікарні.
"Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили", – повідомили у відомстві.
За цим фактом в патрульній поліції призначили службову перевірку, а ДБР розпочало кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Чернігові патрульний на смерть збив чоловіка.
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