У Львові патрульний на службовому авто на смерть збив пішохода

Сьогодні, 17 листопада, на пішохідному переході у Львові автомобіль патрульної поліції збив пішохода.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Постраждалий отримав важкі травми та помер у лікарні.

"Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили", – повідомили у відомстві.

За цим фактом в патрульній поліції призначили службову перевірку, а ДБР розпочало кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Чернігові патрульний на смерть збив чоловіка.

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