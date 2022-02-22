У Львові пасажирський потяг збив на смерть жінку

У Львові пасажирський потяг збив на смерть жінку

Жінка загинула під колесами потяга "Львів-Чернівці".

Сьогодні, 22 лютого, на залізничній станції "Сихів" у Львові потяг збив жінку. Від отриманих травм вона померла.

Про це повідомляють в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР.

"Близько 09:50 год у Львові на залізничній станції "Сихів" (вул. Зелена, 308), внаслідок наїзду пасажирського поїзду сполученням "Чернівці-Львів", смертельно травмовано жінку, її особу не встановлено", - йдеться у повідолменні.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

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