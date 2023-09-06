У Львові пасажир авто напав на пішохода з ножем – "занадто повільно переходив дорогу": подробиці

У Львові 3 вересня пасажир автомобіля завдав пішоходу двох ударів ножем у спину, бо той, за словами нападника, "занадто повільно переходив дорогу". Правоохоронці затримали зловмисника.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 3 вересня о 23:20 на вулиці Симона Петлюри у Львові між компанією, що їхала у автомобілі "Фольксваген Пасат" та компанією пішоходів виник конфлікт, причиною якого стало те, що "пішоходи занадто повільно переходили проїзну частину пішохідним переходом".

"Під час суперечки один з пасажирів автомобіля, який перебував у нетверезому стані, завдав двох ударів ножем одному з пішоходів – 20-річному львів’янину, спричинивши йому тілесні ушкодження. Після цього автомобілісти поїхали з місця події, а товариші пораненого пішохода зателефонували на оперативну лінію 102", - розповіли подробиці правоохоронці.

Потерпілого доставили до лікарні, де медики діагностували у нього, зокрема "проникаюче ножове поранення спини".

Патрульні провели комплекс оперативно-розшукових заходів, під час яких виявили автомобіль "Фольксваген Пасат", на якому зловмисник втік з місця події. Також правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіка, який завдав потерпілому ножових поранень – ним виявився 31-річний житель Львова.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Кропивницькому п'яний чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС – його затримали зі стріляниною (відео).

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