У Львові пара біля аптеки зайнялась сексом: за цим спостерігали перехожі (фото)

У Франківському районі міста Львова пара зайнялась сексом, їх не збентежили перехожі, які проходили повз та спостерігали за цим.

Відео опублікували на телеграм-каналі "Львівич".

Пікантний інцент стався на вулиці Володимира Великого у темний період доби. На кадрах видно, як двоє людей займаються сексом, а за цим спостерігають збентежені перехожі та знімають все на відео. Коли стався інцидент точно невідомо, відео опублікували 2 жовтня.

"На вулиці Володимира Великого ввечері двоє вирішили зайнятись коханням біля аптеки. Цікаво, чи купили вони там контрацептиви. Люди, які проходили повз, парочці не заважали взагалі", - йдеться у дописі.

За парою спостерігали перехожі / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.

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