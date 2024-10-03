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У Львові пара біля аптеки зайнялась сексом: за цим спостерігали перехожі (фото)

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У Львові пара біля аптеки зайнялась сексом: за цим спостерігали перехожі (фото)

У Львові пара зайнялась сексом посеред вулиці. Фото: pixabay.com

Перехожі зняли пікантні кадри.

У Франківському районі міста Львова пара зайнялась сексом, їх не збентежили перехожі, які проходили повз та спостерігали за цим. 

Відео опублікували на телеграм-каналі "Львівич". 

Пікантний інцент стався на вулиці Володимира Великого у темний період доби. На кадрах видно, як двоє людей займаються сексом, а за цим спостерігають збентежені перехожі та знімають все на відео. Коли стався інцидент точно невідомо, відео опублікували 2 жовтня. 

"На вулиці Володимира Великого ввечері двоє вирішили зайнятись коханням біля аптеки. Цікаво, чи купили вони там контрацептиви. Люди, які проходили повз, парочці не заважали взагалі", - йдеться у дописі. 

За парою спостерігали перехожі / © скриншот з відео
За парою спостерігали перехожі / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.

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