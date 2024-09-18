У Львові п’яний водій збив двох підлітків на самокаті, один з них загинув

Винуватцю трагедії загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

У Львові, на вулиці Промисловій, поліцейські затримали п’яного водія автомобіля Audi A5, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП. Інцидент стався 17 вересня близько 23:30. Внаслідок наїзду на електросамокат загинув 16-річний хлопець, а його ровесник отримав серйозні травми і був госпіталізований.

Про це повідомило Головне управління патрульної поліції у Львівській области.

Встановлено, що водій, 35-річний львів’янин, був у стані алкогольного сп’яніння під час керування автомобілем. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років та заборону керувати транспортними засобами на той же строк. Досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва водій на підпитку намагався втекти від патрульних, але зупинився. Тест на "драгері" показав результат майже вдесятеро перевищену норму.

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