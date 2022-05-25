У Львові п'яний водій на Subaru влетів у вітрину супермаркету: фото

У Львові п'яний водій на Subaru влетів у вітрину супермаркету: фото

41-річний горе-водій не впорався з керуванням.

Вчора, 24 травня, у Львові на вулиці Замарстинівській сталась ДТП.

Як розповіли у патрульній поліції, близько 23:00 години водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і в'їхав у вітрину магазину.

У чоловіка виявили ознаки алкосп'яніння. Перевірка на приладі Drager показала результат 2,08 проміле.

Фото: facebook.com/Патрульна поліція Львова

Як виявилося, 41-річний уродженець Волинської області, який наразі проживає у Львові, ще й не мав усіх необхідних документів для керування транспортним засобом, за що отримав постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Фото: facebook.com/Патрульна поліція Львова

Також на порушника склали склали два протоколи: з ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

"На щастя, ця ДТП без потерпілих, а могло все закінчитися вкрай сумно", - зазначили у патрульній поліції.

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