У Львові оголосили терміновий збір провізії на потреби армії

Закликають приносити і харчі, і ліки.

У Львові відкривається 11 локацій для термінового збору провізії на потреби української армії у всіх районах міста.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

За посиланням постійно оновлюється список необхідної провізії, медикаментів та харчів на потреби військових. Потреби напряму від військових надходять постійно і точково за запитами, тому всю актуальну інформацію просять відстежувати за посиланням. За можливості просять все приносити в коробках.

Список адрес:

Сихівський район

вул. Хоткевича, 16а, з 10:00 до 20:00, 067 668 33 98;

просп. Червоної калини, 66, цілодобово;

Колегіум УКУ (жовтий), Козельницька, 2а, з 10:00 до 18:00 (2й поверх, крило зліва).

Личаківський район

вул. Коциловського, 16, з 10:00 до 20:00, 068 839 82 86;

вул. Костя Левицького, 67, цілодобово;

вул. Пасічна, 83 (приміщення під церквою), з 9:00 до 20:00, 096 991 67 37.

Шевченківський район

вул. Липинського, 11, цілодобово;

вул. І. Величковського, 58, з 10:00 до 21:00 (Рясне-2).

Галицький район

вул. Шептицьких,16 (двері ліворуч), з 7:00 до 22:00, 093 002 41 71;

вул. Ф. Ліста, 1, цілодобово.

Залізничний район

вул. І. Виговського, 34, цілодобово, 073 482 79 73.

Франківський район