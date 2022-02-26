У Львові оголосили терміновий збір провізії на потреби армії

Закликають приносити і харчі, і ліки.
У Львові відкривається 11 локацій для термінового збору провізії на потреби української армії у всіх районах міста.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
За посиланням постійно оновлюється список необхідної провізії, медикаментів та харчів на потреби військових. Потреби напряму від військових надходять постійно і точково за запитами, тому всю актуальну інформацію просять відстежувати за посиланням. За можливості просять все приносити в коробках.
Список адрес:
Сихівський район
- вул. Хоткевича, 16а, з 10:00 до 20:00, 067 668 33 98;
- просп. Червоної калини, 66, цілодобово;
- Колегіум УКУ (жовтий), Козельницька, 2а, з 10:00 до 18:00 (2й поверх, крило зліва).
Личаківський район
- вул. Коциловського, 16, з 10:00 до 20:00, 068 839 82 86;
- вул. Костя Левицького, 67, цілодобово;
- вул. Пасічна, 83 (приміщення під церквою), з 9:00 до 20:00, 096 991 67 37.
Шевченківський район
- вул. Липинського, 11, цілодобово;
- вул. І. Величковського, 58, з 10:00 до 21:00 (Рясне-2).
Галицький район
- вул. Шептицьких,16 (двері ліворуч), з 7:00 до 22:00, 093 002 41 71;
- вул. Ф. Ліста, 1, цілодобово.
Залізничний район
- вул. І. Виговського, 34, цілодобово, 073 482 79 73.
Франківський район
- вул. Генерала Чупринки 85, цілодобово.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.