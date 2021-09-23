У Львові оголосили штормове попередження: влада міста закликає не ходити під деревами та рекламними щитами

У Львові оголосили штормове попередження: влада міста закликає не ходити під деревами та рекламними щитами

Сильний вітер у Львові буде вночі та вранці.

У Львові в п'ятницю, 24 вересня, очікуються сильні пориви вітру. Через це в місті оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Так, у місті очікуються пориви вітру (південно-західного з переходом на північно-західний) 17-22 м/с, вночі та вранці 25-28 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 11-13° тепла.

У міській раді Львова закликали жителів міста бути обережними під час прогулянок містом, оскільки сильний вітер може спровокувати надзвичайну ситуацію.

"Не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про небезпечні метеорологічні явища 24 вересня. Українців попереджають про сильний вітер.

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