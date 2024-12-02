У Львові оголошено перший рівень небезпеки: подробиці

У Львові оголосили підвищений, перший, рівень небезпеки на ранок 2 грудня.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Гідрометцентр поінформував про погоду у Львові 2 грудня.

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"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Львову: 2 грудня вранці туман видимістю 200-500 м, на окремих ділянках доріг ожеледиця", – йдеться у заяві.

Окрім того, на території Львівської області місцями очікується туман, видимість падатиме до 200-500 м, а на окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця.

Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У Львові 2 грудня оголосили перший рівень небезпечності / Інфографіка: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Зауважимо, водночас і в Києві попередили про небезпечні метеорологічні явища 2 грудня. У столиці також оголошено перший рівень небезпеки.

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