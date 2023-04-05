У Львові одна з церков Московського патріархату перейшла до ПЦУ (відео)

Голосування за перехід відбулось просто у приміщенні храму.

У Львові 5 квітня церква Московського патріархату на вулиці Тараса Бобанича перейшла до Православної церкви України.

Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Перед цим очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що парафіяни ухвалюють рішення про перехід до ПЦУ.

"Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові парафіяни УПЦ МП знову вляпалися у скандал, заявивши, що "війну почали щирі українці".

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що один з основних храмів УПЦ МП у місті планують націоналізувати, якщо священники не перейдуть до української церкви.

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