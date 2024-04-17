У Львові нейрохірурги провели складну операцію на мозку 4-річній дівчинці з Північної Ірландії

У Львові дитячі нейрохірурги видалили частину півкулі мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії. Дівчинка страждала на важкі судомні напади, становили загрозу життю та стримували її розвиток.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Родина з Британських островів подолала 3000 км, аби звернутися за допомогою до спеціалістів найбільшого у західних областях України Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії, що працює у Дитячій лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

У цьому центрі лікують дітей з різних куточків України. А от із-за кордону – вперше.

Відомо, що 4-річна Рейчел Гріббен родом із невеликого містечка у Північній Ірландії. Вона – третя донечка у родині. Коли дівчинці було півтора року, батьки помітили, що Рейчел якось відстає в розвитку. Також в крихітки з’явилися незначні посмикування тіла. А вже за кілька місяців вона перенесла перший важкий судомний напад. Медики діагностували епілепсію з епілептичними спазмами.

"Це такий вид судом, за яких по всьому головному мозку виникають розряди. Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які і провокували судоми", - розповіли нейрохірурги.

Із кожним місяцем напади у Рейчел посилювалися та частішали. Протисудомна терапія зменшила їхню кількість, але вони все ще регулярно траплялися і далі стримували розвиток дівчинки.

У пошуках порятунку батьки Рейчел натрапили на відомого американського нейрохірурга Люка Томича. Він сказав, що хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити 80-90% нападів. І порадив родині звернутися за допомогою до команди українських спеціалістів, яку очолює досвідчений нейрохірург Дитячої Лікарні Святого Миколая Михайло Ловга.

Львівські лікарі та 4-річна Рейчел, якій провели складну операцію на мозку / Фото: Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

Львівські нейрохірурги ж почали підготовку до втручання. Невролог-епілептолог відділення Марія Павлюк із колегами провела повне обстеження дитини для визначення максимально точного розташування вогнища епілептогенної активності. І виявила зону, яка співпадала із зоною мальформації, тобто патології кори головного мозку.

Зібравши всю інформацію, команда нейрохірургів взялася за ретельне планування операції.

"Ми вибрали цікавий – комбінований доступ. Поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно від’єднали. А потім – видалили повністю. Вкрай важливо було бути максимально далеко від ділянки, яка відповідає за рухи кінцівками. А фокальна кортикальна дисплазія, тобто ця змінена частина мозку, була дуже близько до тієї зони. Саме тому ми працювали спільно з нейрофізіологами, використовуючи надсучасні технології – інтеропераційний моніторинг та "навігаційну систему", які допомагають нам уникнути пошкоджень здорових ділянок мозку", - розповів Михайло Ловга, лікар-нейрохірург, керівник напрямку дитячої нейрохірургії та психоневрології Лікарні Святого Миколая.

Лікарі не відходили від операційного столу 7 годин. Операція минула успішно – вдалося досягти бажаного результату. Судоми повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвиток дитини.

Рейчел Гріббен вже повернулася до Північної Ірландії.

Нагадаємо, львівські хірурги провели унікальну операцію і врятували новонароджену дівчинку, яка будь-якої миті могла померти через вроджену ваду легень. Операцію дитині зробили на восьмий день життя, без розрізання грудної клітини (фото).

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