У Львові неадекватний чоловік побив палицею дівчинку в тролейбусі: відео

У суботу, 23 березня, неадекватний пасажир тролейбуса №22 у місті Львові без жодних причин накинувся на 13-річну дівчинку, яка сиділа неподалік нього.

Як свідчить опубліковане в Telegram-каналі Zahidwtf, чоловік, який сидів, обхопивши голову руками, раптом вийняв з-за пазухи палицю і кілька разів ударів неповнолітню по голові.

У патрульній поліції ТСН.ua повідомили, що дівчинку госпіталізували, а чоловіка затримали та доставили до поліцейського відділку для встановлення його особи.

У Львові неадекватний чоловік побив палицею дівчинку в тролейбусі

Нагадаємо, раніше у Львові пенсіонерка упала із сидіння в тролейбусі та зламала собі щелепу. Вона звернулася до поліції, поскаржившись на водія. Правоохоронці не тільки закрили кримінальне провадження, але й вирішили притягнути постраждалу жінку до адміністративної відповідальності за “невиконання обов'язків пасажира”.

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