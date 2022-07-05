У Львові народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів: фото

У львівському пологовому будинку народилася дівчинка Діанка вагою понад 5 кілограмів.

Немовля - п'ята дитина у сім'ї породіллі Галини. Маму і доньку вже виписали додому.

Про це повідомили у Львівському територіальному медичному об’єднанні №3.

"П’ята дитина і понад 5 кілограмів щастя. Ця дівчинка-богатирка народилася у нашому пологовому будинку №1 м. Львова ТМО 3", - розповідають медики.

За словами лікарів, у жінки відбулися фізіологічні пологи.

"Дві з половиною години – це для мене була вічність, бо дитинка велика" - пригадує породіля Галина.

Медики кажуть, що коли дитина має таку вагу, то у більшості випадків жінок оперують.

"Ми прогнозували велику дитину, але за оглядом визначили, що жінка зможе народити самостійно. Попередні дітки у Галини теж великі: третій хлопчик народився 5 кілограмів, а четверта дитина - 4 600 г. Дівчинка народилася 5 150 г., здорова, вони одразу з мамою перебували у палаті разом" - розповідає акушер-гінеколог Соломія Левицька.

Дівчинку вирішили назвати - Діанкою.

фото / Львівське територіальне медичне об’єднання №3.

"Це – донечка-сюрприз. Ми з чоловіком вже не сподівалися на п'яту дитину. Але вийшло інакше. Мої діти дуже чекали народження сестрички. Постійно цілували живіт. Старшій донечці 18 років і вона доглядає за меншими дітьми поки я тут" - розповідає жінка.

Галину вже виписали. Зустрічати їх з Діанкою прийшла вся сім’я.

фото / Львівське територіальне медичне об’єднання №3.

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