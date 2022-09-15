У Львові надійшло повідомлення про замінування більшості шкіл - учнів евакуйовують

Працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

У Львові надійшло повідомлення про замінування більшості шкіл. Учнів евакуюють, а батьків закликали забрати дітей додому.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Повідомлення про замінування надійшло від ДСНС. Згідно протоколу, управління освіти міста повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей.

Паралельно з цим адміністрація шкіл повідомляє батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

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