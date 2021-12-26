У Львові на вокзалі посеред ночі загорівся пасажирський поїзд

У Львові на вокзалі посеред ночі загорівся пасажирський поїзд

У вагоні перебував один пасажир, він не постраждав.

У ніч проти неділі, 26 грудня, на головному залізничному вокзалі у Львові спалахнула пожежа у вагоні №7 поїзда №81 Київ-Ужгород. Усередині був усього один пасажир. Його вивів провідник та пересадив до іншого вагону.

Задимлений вагон відчепили від основного складу поїзда. До гасіння залучили пожежний поїзд та працівників ДСНС.

"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні. Вогнеборці одягнули спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання", - повідомили львівські рятувальники.

Вогонь знищив електрощитову та купе провідників. Ніхто з людей не постраждав.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

"Поїзд №81 Київ-Ужгород відправився з затримкою 20 хвилин. Наразі комісія АТ "Укрзалізниця" встановлює причини задимлення поїзда", - повідомили в "Укрзалізниці".

Управління ДСНС у Львівській області

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