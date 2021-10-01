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У Львові вихідними відбудеться велогонка: рух вулицями обмежать, а громадський транспорт змінить маршрути

У Львові вихідними відбудеться велогонка: рух вулицями обмежать, а громадський транспорт змінить маршрути

Львівська міська рада

У Львівській міській раді опублікували тимчасову схему руху громадського транспорту.

У Львові в неділю, 3 жовтня, через проведення велогонки TOUR de ONUR обмежать рух транспорту проспектом Чорновола. Також громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. 

Про це повідомили у Львівській міській раді. 

Рух транспорту проспектом Чорновола обмежать на ділянці від вул. Зернової до вул. Липинського від 8:00 до 15:00. 

Також через це частина громадського транспорту курсуватиме за зміненими маршрутами, зокрема:

  • Автобуси № 1А, 7, 17, 31, 9, 20, 25, 34, 37, 39, 41, 46, 47, 61, 57, 53 з центральної частини міста у напрямку руху вул. Липинського курсуватимуть вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – надалі за маршрутом.
  • У зворотному напрямку маршрути №1А, 9, 20, 25, 39, 46, 47, 61, 57, 53 курсуватимуть по вул. Липинського – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – надалі за маршрутом.
  • Маршрути №7, 17, 31, 34, 37, 41, 51 у напрямку із вул. Липинського до центральної частини міста курсуватимуть по вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Шолом-Алейхема – надалі за маршрутом.
  • Автобусні маршрути №8, 8А та 22 курсуватимуть до вул. Джерельної (ТРЦ "Форум Львів") із вул. Липинського – вул. Єрошенка – вул. Під Дубом. У зворотному напрямку - по вул. Під Дубом – вул. Єрошенка – вул. Варшавська.
  • Тролейбусний маршрут №33 розпочне свою роботу з 15:00 год.
© Львівська міська рада
Львівська міська рада

Нагадаємо, у центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту.

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