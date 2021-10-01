У Львові вихідними відбудеться велогонка: рух вулицями обмежать, а громадський транспорт змінить маршрути

У Львівській міській раді опублікували тимчасову схему руху громадського транспорту.

У Львові в неділю, 3 жовтня, через проведення велогонки TOUR de ONUR обмежать рух транспорту проспектом Чорновола. Також громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

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Про це повідомили у Львівській міській раді.

Рух транспорту проспектом Чорновола обмежать на ділянці від вул. Зернової до вул. Липинського від 8:00 до 15:00.

Також через це частина громадського транспорту курсуватиме за зміненими маршрутами, зокрема:

Автобуси № 1А, 7, 17, 31, 9, 20, 25, 34, 37, 39, 41, 46, 47, 61, 57, 53 з центральної частини міста у напрямку руху вул. Липинського курсуватимуть вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – надалі за маршрутом.

– надалі за маршрутом. У зворотному напрямку маршрути №1А, 9, 20, 25, 39, 46, 47, 61, 57, 53 курсуватимуть по вул. Липинського – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – надалі за маршрутом.

– надалі за маршрутом. Маршрути №7, 17, 31, 34, 37, 41, 51 у напрямку із вул. Липинського до центральної частини міста курсуватимуть по вул. Єрошенка – вул. Джерельна – вул. Шолом-Алейхема – надалі за маршрутом.

– надалі за маршрутом. Автобусні маршрути №8, 8А та 22 курсуватимуть до вул. Джерельної (ТРЦ "Форум Львів") із вул. Липинського – вул. Єрошенка – вул. Під Дубом. У зворотному напрямку - по вул. Під Дубом – вул. Єрошенка – вул. Варшавська.

У зворотному напрямку - по Тролейбусний маршрут №33 розпочне свою роботу з 15:00 год.

Львівська міська рада

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