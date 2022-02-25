У Львові на тротуарі помітили підозрілу мітку, а на даху поліклініки попереджувальний знак: фото

У Львові на тротуарі помітили підозрілу мітку, а на даху поліклініки попереджувальний знак: фото

Львів'яни помічають підозрілі знаки на тротуарі.

У соцмережах повідомляють про виявлені мітки у Львові.

Одну з них помітили на вулиці міста, ймовірно, це знак-орієнтир для прицілу, щоб завдати удару.

Інший же знак виявили на одній з місцевих поліклінік. Щодо мітки на даху медзакладу, то її наносять, ймовірно для того, аби попередити про те, що у приміщенні є люди із захворюваннями та пораненнями, аби ворог не атакував будівлю.

фото / соцмережі

"На дахах львівських лікарень встановлено знак. Це міжнародний символ, який говорить про те, що в цьому будинку перебувають хворі та поранені", - йдеться у повідомленні. "Телеграм"-каналу "Типовий Львів", який і оприлюднив фото.

Нагадаємо, російські окупанти в багатьох містах розкидають авіамітки для подальшого коригування вогню. Побачені предмети просять ліквідовувати.

Як вже повідомляось, на Рівненщині у місті Костопіль поліцейські затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки у вигляді хреста поблизу відділення пошти. Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду.