У Львові на польському меморіалі відкриють скандальні скульптури левів: Садовий пояснив причини

У Львові на польському меморіалі "Цвинтар орлят" відкриють скандальні скульптури левів.

Ці статуї майже 7 років були під накриттям через політичні скандали, зокрема за написи на скульптурах: Zawsze wierny ("Завжди вірний") та герб Львова, а на іншому левові - польський орел із написом Tobie Polsko ("Тобі, Польще").

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Садовий зазначив, що історичні конфлікти між Польщею та Україною завжди у своїх інтересах використовувала Росія, а тому слід це припинити, адже усім зараз зрозуміло, хто є справжнім ворогом, а хто другом України.

"Ця війна показала хто друг, а хто ворог. Нехай ці леви на Польських військових похованнях у Львові, які свого часу були об‘єктом суперечки та стояли закритими, стануть кроком до остаточного взаємного прощення за минулі кривди", - написав Садовий.

Нагадаємо, що на території Личаківського кладовища є польський військовий меморіал "Цвинтар орлят", який побудований у 1921-1939 роках. Тоді ж при вході встановили скульптури левів із написами на одному - Zawsze wierny ("Завжди вірний") та гербом Львова, а на іншому леві - з польським орлом та написом Tobie Polsko ("Тобі, Польще"). За часів СРСР левів перенесли з території кладовища. 2015 року після візиту Анджея Дуди скульптури повернули на їхнє місце. Проте виявилось, що це сталось без згоди міської влади. Тоді левів закрили дерев'яними щитами, які часто намагались пошкодити провокатори.

Читайте також: