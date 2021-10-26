У Львові на "Марсовому полі" демонтували радянську зірку із серпом та молотом: відео

У Львові на "Марсовому полі" демонтували радянську зірку із серпом та молотом: відео

На місці радянської зірки облаштують квітник.

У Львові на "Марсовому полі", що поблизу Личаківського кладовища, демонтували радянську зірку із серпом та молотом. Її перенесуть в музей "Територія терору".

Про це повідомили на сторінці громадської організації "Суспільство майбутнього".

Львів'янин Володимир Лисак, який звернувся до Львівської міської ради з ініціативою демонтажу радянської зірки, розповів, що він радіє тому, що символ тоталітаризму нарешті прибрали із його району.

"Сподіваюсь, що подібні зірки демонтують також на вулиці Пасічній у Львові", - сказав Володимир Лисак.

Директор ЛКП Музей-заповідник "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай у коментарі Zaxid.net повідомив, що на демонтаж радянської зірки витратили 40 тис. грн. 27 жовтня її перевезуть в музей "Територія терору". На місці радянської зірки облаштують квітник.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов'язав міськраду Львова віддати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова в Росію. Проте у Львові відхилили це рішення зазначивши, що розглянуть таку можливість після того, як Росія поверне незаконно ув'язнених українців.

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