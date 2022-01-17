У Львові на ходу загорівся трамвай: відео

Пожежа виникла у вагоні, які слідував до одного з найбільших “спальних” районів міста.
Увечері в понеділок, 17 січня, у Львові загорівся під час руху трамвай №8, який виконує рейси з центру міста до спального Сихівського масиву.
Відео цієї НП опублікували в Telegram-каналі “Варта 1”.
За словами очевидців, вогонь під вагоном спалахнув близько 19:50, коли трамвай проїжджав проспектом Червоної калини, поблизу ТЦ “Верхній Шувар” у Сихівському районі міста. Ймовірно, загорілися колодки трамваю.
На момент опублікованого повідомлення на місці події не було співробітників екстрених служб. Рух на цій ділянці колії тимчасово припинено.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві водій тролейбуса переїхав ногу пасажирці, яка випала із салону.
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