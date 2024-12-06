У Львові на два дні оголосили перший рівень небезпеки: в чому річ

У Львові та області на два дні поспіль, 6 і 7 грудня, оголошено перший рівень небезпеки через погоду.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У гідрометцентрі зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

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"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. По території Львівської області та по місту Львову: 05 грудня вночі та вранці, та впродовж 06 - 07 грудня на дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться в заяві.

За прогнозами синоптиків, погода у Львівській області 6 грудня буде хмарною з проясненнями. У другій половині дня можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах утвориться ожеледиця. Денна температура повітря у Львові сягатиме від +2 до +4 градусів.

До слова, на 6 грудня також у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки через погоду, і попередили про порушення руху транспорту.

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