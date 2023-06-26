У Львові на даху поїзда знайшли тіло 20-річного хлопця: що сталось

У Львові в неділю, 25 червня, на даху поїзда знайшли тіло 20-річного хлопця. Він помер через удар електричним струмом.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

За даними слідства, у Львові близько 9:00 25 червня на даху локомотива виявили тіло 20-річного хлопця. Трагедія сталась на вулиці Таллінській.

Особу загиблого встановили - це житель Яворівського району Львівської області. За попередніми даними, він помер через удар електричного струму.

На місці події працювали слідчі. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Триває розслідування.

Нагадаємо, у селі Глібовичі Львівського району 10-річну дитину вразило струмом з обірваного електричного дроту. Дівчинка загинула.

Також 25 червня під Львовом через удар електричного струму загинув 12-річний хлопчик. Він приїхав на канікули до родичів та пішов на рибалку.

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