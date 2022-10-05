У Львові на блокпості знайшли велику суму грошей: що з ними зробили

Патрульні вночі знайшли шестизначну суму грошей, а вже під ранок розшукали того, хто їх загубив.

Львівські патрульні виявили на одному із блокпостів шестизначну суму грошей і розшукали їхнього власника.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

"Цієї нічної зміни патрульні 3 батальйону під час обстеження території на одному із блокпостів виявили велику суму грошей. Патрульні Михайло Марциняк, Олег Погаратий, Ігор Канюк та Руслан Команяк негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Слідчі в присутності понятих вилучили знайдені кошти, а це шестизначна сума", - йдеться у повідомленні.

Під час ретельнішого огляду території патрульні знайшли офіційний лист, в якому була згадана волонтерська організація. Охоронці правопорядку не втрачали надії знайти того, чиї це гроші.

"Командир взводу Михайло Лотошинський з напарником Романом Мамчаком під ранок знайшли чоловіка, який загубив гроші. Патрульні скерували громадянина у відділок поліції. Ось така історія з добрим закінченням", - розповіли у патрульній поліції.

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