У Львові на 8-річного хлопчика впало дерево під час прогулянки у парку

Стан потерпілого тяжкий, він у реанімації.

У Львові дерево впало на восьмирічного хлопчика, коли він гуляв у парковій зоні у середмісті.

Про це йдеться 19 червня в сюжеті ТСН.19:30.

У дитини перелом черепа у кількох місцях, струс мозку та перелом гомілки. Стан потерпілого тяжкий, він у реанімації. Дерево було велике і трухляве, підтверджують у Галицькій райадміністрації. Та чи мали за нього відповідати комунальники, ще з’ясовують. Мовляв, на цій територіі багато приватних ділянок.

Водночас місцеві кажуть, що уздовж доріжок для пішоходів чимало сухостою. І під час негоди регулярно відвалюються гілки. Поліція відкрила провадження за статтею службова недбалість.

Новини України: у Львові на 8-річного хлопчика впало трухляве дерево

Нагадаємо, у Полтаві відвідувачі з дитиною за кілька секунд пішли з кафе, на яке впало дерево.

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