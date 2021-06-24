У Львові мотоцикліст влетів під вантажівку: він загинув

Байкер виїхав на зустрічну смугу.
У Львові мотоцикліст влетів під вантажівку та загинув.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 червня.
Аварія сталася у спальному районі міста. За попередніми даними, двоколісний виїхав на зустрічну смугу та наїхав на острівець безпеки, після цього втратив керування. Поруч їхала вантажівка. Мотоцикліста занесло під її колеса.
У поліції кажуть, що жодних знаків, що попереду пішохідний перехід з острівцем безпеки, не було.
Як повідомлялося, у Кривому Розі маршрутка розчавила байкера. Мотоцикліст та мікроавтобус рухалися в одному напрямку, та коли наблизилися до зупинки громадського транспорту, байкер пішов на небезпечний маневр