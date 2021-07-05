У Львові на меморіалі Героям Небесної Сотні гучно відсвяткували день народження: у поліції відреагували

У Львові на меморіалі Героям Небесної Сотні гучно відсвяткували день народження: у поліції відреагували

У поліції відкрили провадження через осквернення пам'ятника.

У поліції відкрили кримінальне провадження через гучне святкування дня народження у Львові на меморіалі Героям Небесної Сотні.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними слідства, молоді дівчата святкували 18-річчя своєї подруги на меморіалі Героям Небесної Сотні. При цьому вони гучно слухали музику та запалювали феєрверки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (осквернення пам’ятника) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Львові кілька дівчат відсвяткували 18-річчя своєї подруги на меморіалі Героям Небесної Сотні.

Новини України: у Львові дівчата відсвяткували 18-річчя подруги на меморіалі Героям Небесної Сотні

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