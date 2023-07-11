У Львові медики витягнули з ока дівчини 14-сантиметрового гельмінта: уже утворювалась пухлина

У Львові медики вилучили з ока 24-річної дівчини 14-сантиметрового гельмінта. Дівчина два роки прожила із черв'яком та чула, як він рухається, проте через насмішки не зверталась до медиків.

Про це пише Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Під час лікування медики встановили, що паразит ще два роки тому оселився у шкірі жінки. Вона чула, як він ворушиться, проте через насмішки не зверталась до медиків.

"Це вже другий випадок дирофіляріозу на Львівщині у цьому році, за цілий попередній 2022-ий було два випадки цієї хвороби. Львів’янка звернулася по медичну допомогу вже із болісними відчуттями в місці пухлинки, що утворилася у куточку ока. Характерним для дирофіляріозу є міграція паразита", - каже розповідає лікарка-паразитолог Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Елла Матіяш.

Після візиту до лікарів пухлину і гельмінта з ока дівчини видалили. Медики наголошують, що переносити глистів можуть комарі, а тому слід бути обережними.

"Спершу на місці укусу комара з'являється невеличке ущільнення, яке згодом може вирости до розмірів пухлини. Крім відчуття переміщення, у місці локалізації паразита може свербіти, пекти, набрякати червоніти. Можуть бути скарги на головний біль та загальне нездужання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чернівецькі медики витягли з ока жінки 10-сантиметрового гельмінта.

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