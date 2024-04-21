У Львові медики виходили дитину, яка народилася на 26-му тижні з вагою 600 грамів – фото

У немовляти була критично мала маса тіла, вона не могла дихати самостійно.

У Львові медики врятували дитину, яка народилася з вагою 600 грамів. Після 119-ти днів перебування у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі дівчинку Владиславу-Марію виписали з лікарні. Дитина народилася передчасно – на 26-му тижні вагітності. Вона мала екстремально малу масу тіла і не могла самостійно дихати, через що потребувала особливого медичного догляду.

Про повідомили у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

"Малюки, які з'являються на світ раніше 28 тижня, потрапляють до категорії діти з екстремально малою масою тіла. Вага при народженні також відіграє важливу роль — чим вона менша, тим більше догляду у виходжуванні знадобиться. Дівчинку терміново госпіталізували в умовах транспортного кювеза з дотриманням теплового ланцюжка, забезпечуючи апаратну вентиляцію легень, до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених", - розповіли лікарі.

Дівчинка, яка народилася з вагою 600 грамів / Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

Дівчинка, яка народилася з вагою 600 грамів / Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр

Щоб вберегти зір дівчинки, на 85 добу життя їй провели операцію лазерної корекції сітківки обох очей.

Владиславу-Марію виписали додому з вагою 2440 грамів та зростом 42 сантиметри.

Нагадаємо, у Львові нейрохірурги провели складну операцію на мозку 4-річній дівчинці з Північної Ірландії.

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