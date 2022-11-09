У Львові масове "замінування" шкіл: учнів та вчителів евакуюють

Сьогодні вранці, 9 листопада, у Львові перевіряють повідомлення про замінування багатьох шкіл. З навчальних закладів учнів та вчителів евакуйовують.

Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Поліцейські отримали від аноніма повідомлення про масове замінування шкіл.

Наразі правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряють місця, де ймовірно можуть бути вибухові пристрої.

Нагадаємо, напередодні, 8 листопада, через анонімне повідомленні про замінування у низці шкіл і дитсадків Львова вже шукали вибухівку та проводили евакуацію. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася.

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