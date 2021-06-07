У Львові маршрутка з пасажирами врізалась в дерево: постраждало 5 людей (фото)

Водію загрожує до 3 років обмеження волі.

У Львові на вулиці Левандівській у понеділок, о 7:30, водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у дерево. У ДТП постраждало 5 пасажирів автобуса.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Маршруткою керував 59-річний житель Львівського району. Через ДТП госпіталізували 5 пасажирів автобуса.

На місці події працювали правоохоронці. Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває розслідування ДТП.

Нагадаємо, у Львівській області мотоцикліст влетів в електроопору і розбився на смерть.

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