Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Львові лунають сирени: оголошено повітряну тривогу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові лунають сирени: оголошено повітряну тривогу

Getty Images

Станом на 7:04 мер Львова повідомив, що потрібно йти в укриття. 

У Львові в п'ятницю, 25 лютого, о 6:49 лунають сирени. 

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно інструкцій! Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями. Дійте згідно інструкцій", - повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

Станом на 6:52 сирени вимкнули. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що тривога знята. 

Станом на 7:04 мер Львова повідомив, що потрібно йти в укриття. 

"Львів! Необхідно іти в укриття! Щойно прозвучала сирена, яка означає повітряну тривогу", - повідомив Садовий

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація