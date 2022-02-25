У Львові лунають сирени: оголошено повітряну тривогу

Станом на 7:04 мер Львова повідомив, що потрібно йти в укриття.

У Львові в п'ятницю, 25 лютого, о 6:49 лунають сирени.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно інструкцій! Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями. Дійте згідно інструкцій", - повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Станом на 6:52 сирени вимкнули. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що тривога знята.

Станом на 7:04 мер Львова повідомив, що потрібно йти в укриття.

"Львів! Необхідно іти в укриття! Щойно прозвучала сирена, яка означає повітряну тривогу", - повідомив Садовий