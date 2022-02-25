У Львові лунають сирени: оголошено повітряну тривогу

Станом на 7:04 мер Львова повідомив, що потрібно йти в укриття.
У Львові в п'ятницю, 25 лютого, о 6:49 лунають сирени.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
"Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно інструкцій! Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями. Дійте згідно інструкцій", - повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Станом на 6:52 сирени вимкнули. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що тривога знята.
Станом на 7:04 мер Львова повідомив, що потрібно йти в укриття.
"Львів! Необхідно іти в укриття! Щойно прозвучала сирена, яка означає повітряну тривогу", - повідомив Садовий
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.