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У Львові літак зі 131 пасажиром на облавку здійснив аварійну посадку

Автор
Олена Вус
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У Львові літак зі 131 пасажиром на облавку здійснив аварійну посадку

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Сигнал "ТРИВОГА" аеропорт отримав о 12:13.

В Міжнародному аеропорту "Львів" у суботу, 4 вересня, літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, повідомив про проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.

Про це повідомив пресцентр аеропорту.

"Літак здійснив благополучну посадку о 12:39. З пасажирами (131 особа) все в порядку. Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів", - йдеться у повідомленні.

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