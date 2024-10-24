У Львові лікарка-алергологиня допомагала ухилянтам отримувати інвалідность: що хотіла за послуги: фото

Під час обшуків на робочому місці у лікарки виявлено: понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті; чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

У Львові правоохоронці затримали лікарку 1-ї міської лікарні ім. Князя Лева, що на вул. Ужгородській, 1. У її кабінеті знайшли готівки на понад 2 млн грн.

Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області.

"Служба безпеки та прокуратура спільно зі слідчими Національної поліції ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Львівщині. У результаті комплексних заходів викрито завідувачку відділення одного з медзакладів Львова", – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними правоохоронців, лікарка-алерголог торгувала фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість послуг становила 3 тисячі доларів США з особи.

"За ці кошти фігурантка гарантувала клієнту вплинути на посадовців обласної МСЕК для прийняття ними "потрібного" рішення – встановлення групи інвалідності. На підставі таких фейкових документів утікачі мали змогу не тільки ухилитися від призову на військову службу, а й безперешкодно виїхати за кордон", – повідомляють в СБУ.

Лікарку затримали на гарячому.

У Поліції Львівської області повідомили, що під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті 71-річної лікарки правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти у сумі 3 тисячі доларів, одержані нею від пацієнта, а також значну суму коштів у різних валютах: 1600 євро, 51,5 тисячі доларів та 47 тисяч гривень, а також документи, чорнові записи та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

Лікарку 1-ї міської лікарні Львова затримали на хабарі в 3 тисячі доларів / Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення лікарці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми.

Напередодні про затримання лікарки комунальної поліклініки повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Львівська міська рада максимально сприятиме у розслідуванні справи, адже займає безкомпромісну позицію у боротьбі з корупцією. Для мерії важливо, аби винні були належно покарані", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації понад 1000 військовозобов'язаним чоловікам. Під час обшуків у них знайшли понад 1,2 млн дол. готівкою та елітний автопарк.